Governo de Goiás abre mais de 100 vagas para estágio nesta semana; saiba como participar

O Poder Executivo Estadual vai iniciar um novo processo seletivo de estágio para 104 vagas na próxima quinta-feira (31).

Com carga horária de 04h, os selecionados de 22 cursos superiores vão atuar em diversos órgãos públicos do Governo de Goiás.

Além da bolsa de R$ 1 mil, o programa também paga vale-transporte de R$ 100 mais seguro de vida.

Para participar é necessário estar matriculado, com frequência comprovada, em instituições de ensino superior conveniadas ao estado.

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril e será cobrado uma taxa de R$ 20 dos inscritos.

Toda a seleção está a cargo da Secretaria da Administração (Sead), que realizará a prova objetiva no dia 1° de maio, em Goiânia.

A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 13 de maio no Diário Oficia do Estado.