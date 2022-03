Gusttavo Lima passa mal e dá entrada em hospital de Goiânia na madrugada

O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Hospital Albert Einstein de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (28), após passar mal.

De acordo com o colunista Leo Dias, que conseguiu contato com o sertanejo, o artista sentiu náuseas e vomitou algumas vezes, mas já está se sentindo melhor.

Ao ser internado, o embaixador tomou soro e vitaminas e, assim que terminou a medicação, foi liberado para voltar para casa.

Para a coluna, o cantor contou que o mal estar teria sido decorrente de algum alimento que comeu e não fez bem.

“Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”, afirmou.

Na noite de domingo (27), Gusttavo chegou a realizar um show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas foi ao hospital somente quando chegou na capital goiana.