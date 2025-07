Moradores de Goiânia podem conseguir ingresso para cinema de graça neste mês de julho

Promoção divertida faz alusão ao Superman e garante entrada extra para quem topar o desafio

Augusto Araújo - 10 de julho de 2025

Central do Flamboyant Urbanismo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Samuel Augusto/Flamboyant Urbanismo)

Uma promoção inusitada vai agitar os cinemas de Goiânia entre os dias 14 e 16 de julho.

A rede Cinemark anunciou que qualquer pessoa que for ao cinema usando uma cueca, sunga ou short por cima da roupa poderá ganhar um ingresso grátis.

A campanha, que faz referência ao clássico uniforme do Superman, foi divulgada nas redes sociais da rede, embora não tenha nenhuma associação oficial com o herói.

Ainda assim, as artes publicitárias não deixam dúvidas: a brincadeira é mesmo inspirada no estilo do Homem de Aço.

Para participar, é simples:

Vista uma cueca, sunga ou short por cima da calça. Compre um ingresso na bilheteria de um cinema da rede Cinemark. E ganhe um segundo ingresso gratuitamente.

Em Goiânia, os Cinemarks participantes estão localizados nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas.

Novo Superman chega às telonas com elenco de peso

A promoção acontece justamente no mês de estreia do novo filme do Superman, que marca o início do universo cinematográfico da DC sob o comando de James Gunn.

O longa traz David Corenswet (Pearl) como Clark Kent e Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane. O elenco ainda conta com Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White.

Outros heróis da DC também estarão presentes, como o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), Sr. Incrível (Edi Gathegi), Metamorfo (Anthony Carrigan) e até a Engenheira (María Gabriela De Faria), que terá papel futuro em The Authority.

A estreia oficial de Superman acontece nesta quinta-feira (10).

A história acompanha os primeiros passos do herói em Metrópolis, após deixar Smallville, conciliando sua nova carreira como jornalista com o surgimento do Superman — mas sem ser uma história de origem tradicional.

