Chris Rock, 57, pode colher bons frutos do tapa que levou de Will Smith, 53, na cerimônia do Oscar, realizada no domingo (27). O humorista viu as vendas de ingressos para o show de comédia que ele faz crescerem vertiginosamente após o incidente.

De acordo com o site TickPick, onde os ingressos são vendidos, o interesse do público cresceu bastante desde o momento foi ao ar ao vivo na transmissão, surpreendendo a todos. A plataforma diz que vendeu mais entradas para a turnê na última noite do que em todo o mês passado.

Com a alta demanda, o valor dos ingressos também aumentou. Antes, eles eram vendidos por US$ 46 (cerca de R$ 219), mas agora não saem por menos de US$ 341 (R$ 1.622).

Rock deve voltar aos palcos nesta semana. Ele tem seis shows programados entre 30 de março e 1º de abril no Wilbur Theatre, em Boston, nos Estados Unidos. Para essas apresentações, no momento só há ingressos disponíveis em sites de revena.

No dia seguinte, 2 de abril, ele começa oficialmente a Ego Death World Tour, com a qual deve passar por mais de 30 cidades na perna americana da turnê. Em Los Angeles, ele deve se apresentar no Dolby Theatre (palco do Oscar) no dia 17 de novembro.

Durante a maior premiação do cinema americano, Rock fez uma piada com a cabeça raspada da atriz Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith. O ator não gostou do que ouviu, subiu ao palco e deu um tapa na cara do comediante.

Na hora, o público e os demais convidados da cerimônia ficaram sem entender se seria uma encenação combinada. Depois, Smith voltou a seu assento e gritou em alto e bom som: “Tire o nome da minha mulher da porra da sua boca”.

Na sequência, Smith ganhou o Oscar de melhor ator por “King Richard – Treinando Campeãs”. Em seu discurso, chorando muito, o ator pediu desculpas à Academia e aos indicados ao seu redor, dizendo que quer ser um recipiente de amor. “Amor faz com que você faça coisas malucas”, afirmou.