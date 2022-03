Ter uma vida a dois para no futuro construir uma família é o sonho de muita gente. Um sonho que caminha ao lado de ter uma casa própria, carro do ano e concluir aquele mestrado. Ok, mas você está de fato preparado para isso? Saiba agora se você é um bom partido para casar!

6 características que revelam que você é um bom partido para casar:

1. Sabe viver a dois

Vamos começar com essa característica, que é crucial. É fundamental saber se você está apto para viver a vida a dois, porque se esse tópico não for desempenhado bem, o casamento pode ir por água abaixo. Antes de entrar nessa, entenda a criação do seu crush, para saber se a rotina vai dar match também.

2. Sonho em ter uma família

Isso aqui é bem relativo, porque família não significa necessariamente ter filhos. Família pode ser formada apenas pelo casal ou casal com um pet ou com crianças. Sonhar em ter uma família é necessário para ser um bom partido.

3. Quer ter alguém para crescer juntos

Com certeza se você quer muito ter alguém para crescer junto, automaticamente, você já se torna um bom partido. Isso porque, esse aqui é um dos pontos principais de um casamento duradouro e frutífero.

4. Ajuda nos trabalhos domésticos

Como nem tudo são flores e não só de amor vive o casal, para se dar bem em um relacionamento é importante sim saber o básico dos serviços domésticos. Primeiro, que você não pode sobrecarregar o parceiro com isso. Segundo que casamento é sinônimo de compartilhar e troca mútua.

5. Dá lugar para o amor

Mas é claro que não íamos deixar o amor de fora, o principal ponto de partida de um relacionamento. Sem amor não tem bom partido, quiçá envolvimento. Por isso, antes de ir atrás de alguém, saiba que o amor tem que ser prioridade, isso envolve generosidade, cumplicidade e lealdade.

6. Cansou da vida de solteiro

Por último e não menos importante, se você cansou das noitadas e das bebedeiras com os amigos, pode significar que está na sua hora de casar. Isso porque, vivemos de fases e fases, que uma hora ou hora chega ao fim para iniciar uma nova.

