SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um avião bimotor caiu dentro de um supermercado em Temixco, no México, na tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com o jornal mexicano Excélsior, a aeronave transportava quatro tripulantes. Três deles morreram e um quarto ficou ferido.

Pelo menos quatro pessoas que estavam dentro da loja durante o impacto também ficaram feridas.

Antes da queda, testemunhas próximas ao local do incidente revelaram às autoridades que quando olharam para o avião no céu, perceberam que algo de errado estava acontecendo com a aeronave, já que ela demonstrava certa instabilidade e dificuldades para permanecer no ar.

Porém, as investigações estão averiguando se a intenção do piloto era fazer um pouso de emergência.

Algumas pessoas também afirmaram terem visto fumaça saindo de um dos motores.

O avião bimotor era um BE9L (Beechcraft King Air 90) que estava operando em um voo doméstico entre Acapulco e Cuernavaca, no Estado de Puebla, no centro-sul do país.

De acordo com dados do voo, a aeronave caiu cerca de 10 km antes do local de pouso.

Assista: