Esta é a melhor maneira de descascar abacaxi e pouca gente sabe

Se você é fã de abacaxi, vai concordar com a gente agora: descascar essa fruta é um saco! Além de muito dura e rígida, precisamos de bons utensílios para fazer isso, não é mesmo? Mas os seus problemas acabaram, hoje selecionamos um vídeo que viralizou no TikTok que ensina de forma prática como descascar abacaxi, você vai ficar boquiaberta!

Antes de tudo, sabia que essa fruta está entre as 10 mais consumidas no Brasil? Mas isso não é nada mais justo, já que ela cai bem assada, crua, em sobremesas, sucos, chás e drinks.

Além dessa versatilidade, segundo publicação do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o abacaxi é rico em vitamina C, betacaroteno (provitamina A), vitaminas do complexo B e minerais como potássio, manganês e cálcio.

E ainda possui alguns benefícios como ajudar na redução de inflamações diversas, melhora a digestão e ajuda a dissolver coágulos sanguíneos. Ademais, acelera a cicatrização de tecidos, possui propriedades antivirais e antibacterianas e ajuda a prevenir osteoporose e fraturas ósseas.

Ok, mas com tantos benefícios e pódios, descascar abacaxi ainda é uma tarefa nada simples.

Afinal, como descascar abacaxi?

Compartilhar por Micael Zucoy no TikTok e com mais de um milhão de visualizações, essa técnica promete arrancar de vez a casca da fruta. Assista:

Basicamente, basta cortar as extremidades da fruta. Então, encaixar a faca entre a polpa e a casca. Na sequência, solte toda a casca com a ajuda da faca. E ao final faça um corte na casca de cima até embaixo, ela vai se soltar facilmente. E voilá, está pronto!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!

Leia também: Confira 6 frutas poderosas para ajudar a combater a gordura no fígado para adotar em sua dieta