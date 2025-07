Onde assistir Fluminense x Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (08)

Bola vai rolar a partir das 16h no MetLife Stadium

Augusto Araújo - 07 de julho de 2025

Último representante do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (08), em partida válida pela semifinal da competição.

A bola vai rolar a partir das 16h, no MetLife Stadium, localizado na cidade de East Rutherford, nos Estados Unidos.

O Tricolor das Laranjeiras faz uma campanha surpreendente até aqui. Visto por muitos como o clube brasileiro que foi para o torneio em pior momento, a equipe se superou e se tornou a que foi mais longe.

Nas oitavas de final, o Fluzão superou a Inter de Milão, que foi finalista da Liga dos Campeões na última temporada. Agora, nas quartas, os cariocas passaram pelo endinheirado Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Fluminense abriu o placar com Martinelli, aos 39 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 05 minutos da segunda etapa, Marcos Leonardo deixou tudo igual.

Foi apenas aos 24 minutos que Hércules – jogador que havia entrado no intervalo – balançou as redes e decretou o 2 a 1 no placar final. Assim, o Tricolor avançou de fase na Copa do Mundo de Clubes com muita festa.

Terceiro encontro

Por outro lado, o Chelsea enfrentará um clube brasileiro pela terceira vez na competição. No primeiro encontro, perdeu para o Flamengo de virada, por 3 a 1.

Já a segunda vez foi diante do Palmeiras, já nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, os Blues saíram na frente com Cole Palmer, aos 15 minutos da primeira etapa.

Contudo, o Verdão não se entregou. Aos 07 minutos do segundo tempo, Estêvão deixou tudo igual no placar. Porém, as coisas não deram certo para o time paulista.

Isso porque, já no final de jogo, Malo Gusto chutou uma bola que desviou em Giay. A mudança de direção da bola enganou o goleiro Weverton, que acabou sofrendo o gol decisivo para o resultado final: 2 a 1 para os ingleses.

Agora, diante do Fluminense, o Chelsea enfrentará um time brasileiro pela terceira vez na Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir Fluminense x Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (08)

A Rede Globo transmitirá o confronto pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais de assinatura. Além deles, as plataformas digitais Disney+, Prime Video, DAZN e CazéTV também vão exibir o jogo ao vivo.

