Possuir gordura no fígado é um quadro muito sério de saúde. Isso porque o órgão ajuda a digerir gordura, elimina toxinas no corpo e purifica o sangue. Logo, quando um estilo de vida é não saudável, acaba havendo uma sobrecarga que deixa ele “gorduroso”.

De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, é muito importante fazer atividade física e manter uma alimentação balanceada para garantir a saúde desse órgão. Foi pensando nisso que hoje listamos frutas poderosas que vão ajudar a controlar a gordura no fígado, acompanhe:

6 frutas poderosas para ajudar a combater a gordura no fígado:

1. Maçã verde

Primeiramente, vamos começar com essa fruta que não é tão popular assim. Porém, por mais que o brasileiro não costuma adicioná-la muito no carrinho do supermercado, ela é muito benéfica. Mas, onde ela atua no fígado? Basicamente, a maçã verde é capaz de limpar o fígado e reduzir a quantidade de açúcar no sangue.

2. Abacate

Seja ele doce ou salgado, o abacate é riquíssimo em muitas propriedades atuantes em nosso organismo. Por exemplo, essa fruta possui um um ácido graxo “ saudável ” que ajuda a diminuir os níveis de colesterol “ruim” no sangue. Além disso, ela consegue atuar no reparo celular de danos no fígado, incrível, né?

3. Tamarindo

Em seguida, temos essa fruta bastante azeda. Em suma, o tamarindo, dentre suas várias propriedades, é antioxidante. Logo, ele atua na proteção e ajuda nas células danificadas pelo acúmulo de gordura. Ademais, ele livra o fígado de nutrientes que não vão ser digeridos pelo estômago, mas que ficam ali armazenados.

4. Limão

Essencialmente, o limão entrou em nossa lista por ajudar a estimular o fígado. Assim, ele auxilia para que os materiais tóxicos sejam absorvidos pela água e eliminados pela urina. Para mais, são ricos em vitamina C, que previne gripes e resfriados.

5. Uva

Se você é fã de uva, saiba que ela possui um poderoso antioxidante, o resveratrol. Em suma, essa substância atua sobre a saúde cardiovascular e a gordura no fígado, mantendo um melhor metabolismo e a saúde.

6. Abacaxi

Por último, temos o abacaxi! Basicamente, ele possui uma potente enzima chamada bromelina, que ajuda a desobstruir o fígado do acúmulo de gorduras e toxinas.

