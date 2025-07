Foi isso que aconteceu na casa de uma família que desligou o ar-condicionado nos EUA

Embora a intenção fosse apenas economizar dinheiro, prejuízo saiu bem pior

Gabriella Licia - 12 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ SBT Paraná)

Uma família que decidiu viajar por alguns dias nos Estados Unidos, desligou o ar-condicionado para economizar dinheiro, mas teve uma surpresa assustadora ao retornar: a casa inteira estava tomada por mofo.

O caso aconteceu na Flórida, um estado conhecido pelas temperaturas altas e umidade constante. O erro? Eles desligaram o eletrodoméstico completamente durante a viagem.

Embora pareça uma medida para economizar energia, desligar o ar-condicionado em locais úmidos pode causar um prejuízo enorme. Isso porque o mofo se espalha rapidamente e pode comprometer móveis, roupas, teto, paredes, luminárias e até a estrutura da casa.

Na Flórida, por exemplo, o recomendado é manter o ar-condicionado ligado mesmo quando a casa estiver vazia, entre 24°C e 26°C, com o modo desumidificador ativado, se houver.

Quem se hospeda em casas alugadas por temporada também deve ficar atento. Muitos visitantes acreditam que desligar o ar-condicionado vai diminuir a conta de energia, mas pode acabar causando um problema caro e difícil de resolver, além do cheiro forte e persistente.

Como eliminar mofo de forma segura e eficiente

Se o mofo já apareceu, é importante agir rápido. O primeiro passo é identificar as áreas afetadas e evitar o uso do ambiente até que a limpeza seja feita. Produtos com água sanitária são eficazes para azulejos e pisos, mas em móveis ou paredes pintadas, o ideal é usar vinagre branco ou bicarbonato de sódio.

Outra dica é manter o ambiente ventilado e seco. Se possível, utilize um desumidificador ou ar-condicionado com essa função. Evite tapetes, cortinas pesadas e objetos que acumulem poeira em locais com tendência à umidade.

Em casos mais graves, o mofo pode afetar a saúde e até exigir ajuda profissional. Por isso, além de tratar, o ideal é sempre prevenir.

