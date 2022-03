Os anos 80 marcaram a vida de muita gente, aliás, quem viveu nesta época viu a ascensão das tecnologias, do rock, da cultura pop e do cinema. Diga-se de passagem que foi nessa época que os quatro cantos nacionais respiravam-se rock de verdade, depois de dar adeus a longos anos de ditadura militar. Ok, mas já passou na sua cabeça as coisas que seu pai e sua mãe tinham em casa nesse tempo? Acompanhe!

6 coisas que seu pai e sua mãe tinham em casa e você não faz ideia do que é:

1. Botijão de gás com decoração

Vamos começar com esse artigo aqui que os mais velhos amavam! Aproveitar o botijão de gás para colocar aquela capa estampada era um clássico. Hoje em dia, muitas casas são planejadas para esconder esse item ou possuem gás encanado.

2. Televisão com pino para ligar

Muitas crianças que se depararem com uma TV com pino vão ficar sem saber como ligar, porém seu pai ou sua mãe vão saber exatamente o que fazer. A maioria das casas nos anos 80 possuíam essa televisão.

3. Máquina de costura

Se você não era da época, pode estranhar muito esse item em casa, mas a verdade é que quase todo mundo tinha uma máquina de costura. Vale lembrar que na época costurava-se muito mais do que hoje em dia, com as infinidades de lojas e comodidades.

4. Penteadeira

Você deve estar se perguntando: Mas penteadeira ainda não existe? Bom, existem! A diferença é que naquela época elas eram muito mais rústicas e amontoadas de coisas, como podemos ver na imagem.

5. Enceradeira para limpar a casa

Enquanto hoje em dia contamos com robôs para limpar nossa casa, aspiradores de pó e inúmeros produtos químicos eficientes, na época de seus pais era comum ter uma enceradeira para limpar a casa. Mas para que servia esse enorme equipamento? Simples, para lustrar o chão.

6. Ventilador de teto

Por último, temos esse clássico dos anos 80: o ventilador de teto! Muitas famílias optaram por instalar um por ser mais barato que um ar-condicionado, além de ser a última moda daquela época.

