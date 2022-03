Goiânia será palco do maior festival de forró e piseiro do mundo

Grandes nomes do forró e piseiro do Brasil confirmaram presença no Festival Viiixe em Goiânia, que será realizado no dia 23 de abril, às 16h, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping.

O evento traz aqui para a capital Tarcísio do Acordeon, Nattan, João Gomes, Vitor Fernandes, Xand Avião e Zé Vaqueiro, que têm as músicas mais tocadas nas playlists dos brasileiros.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site Brasil Ticket e também nos pontos de venda Bahrem Marista/Eldorado e Óticas Paris, com valores a partir de R$ 120 ou open bar com cerveja, água e refrigerante por R$ 220.

O show, que estava previsto para acontecer no dia 27 de março, foi adiado para abril para garantir maior segurança do público e dos artistas contra a Covid-19.

Por isso, para participar do evento, será necessário apresentar comprovante de vacina contra o coronavírus ou teste negativo para a doença.

Goiânia será uma das primeiras cidades a receber o Festival Viiixe Forró e Piseiro, que também está previsto para ser realizado em Maceió, Fortaleza, Salvador, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, São Luiz, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Natal e Teresina.