Goiânia recebe exposição de carros elétricos com presença de Mustang e Maverick

Evento será realizado no Setor Sul entre os dias 29 de abril e 8 de junho

Maria Luiza Valeriano - 13 de abril de 2024

Ford Maverick Hybrid estará entre os modelos (Foto: Divulgação)

Palco de um dos maiores mercados de carros elétricos do Brasil, Goiânia receberá um evento destinado aos veículos para quem deseja conhecer a tecnologia de perto. A 10ª Morar Mais Goiânia retornou à capital após seis anos sem realização, com abertura no dia 26 de abril.

O evento, que reúne decoração, arquitetura, design e paisagismo, terá uma exposição especial com uma série de veículos eletrificados para serem vistos de perto.

Entre os modelos selecionados, estarão o SUV Mustang Mach-E, Territory e a picape Maverick Hybrid da Ford. Além destes, visitantes poderão ver o híbrido ORA Skin e Haval da GWM; e Kardian da Renault. Já quem tiver interesse poderá comprar os modelos na concessionária.

O evento será realizado em um casarão na rua 124, no Setor Sul, até o dia 8 de junho. Os ingressos já estão à venda por R$ 60 na bilheteria no local e pelo site.

“A primeira pergunta de quem procura um carro eletrificado é sobre conectividade. Se há conexão com o celular, com a casa, com outros produtos eletrônicos. O cliente vem muito através da tecnologia. Há um interesse também sobre economia e a questão ambiental, já que este tipo de veículo não tem combustível fóssil”, explica Borges Filho, gerente de marketing da Navesa.

Ao todo, serão 40 ambientes, incluindo espaço para jogos on-line e quadro de areia, com o intuito de agradar o público masculino, que, segundo a organizadora do evento, Rosana Fernandes, é ligado ao mercado automobilístico.

Visitantes poderão conhecer os espaços a partir do dia 27 de abril, com funcionamento de terça a sexta, das 16h às 20h; aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h.

Goiânia

Goiás abriga um interesse especial por carros eletrificados, ocupando a 8ª posição em número de emplacamentos, com uma frota ativa de mais de 3 mil.

Goiânia, por sua vez, é a 8ª cidade em número de novos veículos eletrificados. Segundo dados do Departamento de Trânsito de Goiás (Detran), a frota ativa atual é de 1.665 carros somente na capital.