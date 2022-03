Ao menos nove pessoas morreram e 18 ficaram feridas na noite desta quarta-feira (30) em acidente com um ônibus na rodovia PR-090, entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, no Paraná. O veículo transportava pessoas que iam de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, até Telêmaco Borba, no Paraná, para trabalhar em uma fábrica de celulose.

O ônibus caiu em uma ribanceira na região conhecida como Serra Fria, quando já estava próximo ao destino. Roupas e objetos dos passageiros foram encontrados no percurso que o ônibus percorreu na ribanceira. A polícia vai investigar o que motivou o acidente.

Os feridos foram levados a hospitais da região e, até o momento, não há um levantamento sobre o estado de saúde das vítimas.

Na madrugada de segunda-feira (28), um acidente envolvendo quatro veículos causou a morte de quatro militares e uma civil no km 235 da rodovia BR-290, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Outras 13 pessoas ficaram feridas.

O caminhão que carregava madeira bateu de frente com um ônibus, tombando. Toras de madeira caíram sobre a pista, levando um terceiro veículo, um carro modelo Fox com placa de Cachoeira do Sul, a bater no caminhão.

Além destes três veículos, um micro-ônibus que passava pelo local no momento saiu da pista após o motorista perder o controle da direção enquanto tentava evitar a colisão.

O caminhão seguia no sentido capital, para Porto Alegre, quando colidiu com o ônibus.

Das cinco vítimas, quatro eram militares e estavam no ônibus que bateu de frente com o caminhão. Eles estavam a caminho de São Gabriel, também no Rio Grande do Sul. A quinta vítima é uma mulher que estava no Fox com o marido e o filho, que sobreviveram e foram socorridos.