Confeitarias de Goiânia e Anápolis para comprar o “Bento Cake”, o bolo sensação do momento

Você já deve ter reparado que os tradicionais bolos de festa de aniversário agora estão com uma ‘pegada’ um pouco diferente do normal.

O chamado Bentô Cake tem tomado conta das confeitarias de todo o Brasil, mas especialmente de Goiânia e Anápolis.

Feitos a partir de frases divertidas e desenhos que fogem do habitual, o bolo tem caído no gosto da população goiana pelas mensagens contidas na decoração.

O “Cake”, que pesa em média 350 gramas e custa cerca de R$ 35, tem ajudado os ‘doceiros’ a aumentarem os lucros no final do mês e pensar em novos produtos para a Páscoa.

Entrando na nova ‘onda’, o Portal 6 separou uma lista com 6 confeitarias em Goiânia e Anápolis para encomendar um “Bentô Cake”.

1. Doce Doçura

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaythe | Doce Doçuras (@docedocurasanp)

A loja Doce Douçura também não resistiu e se rendeu a nova moda do Bentô Cake. Localizada em Anápolis, a confeitaria oferece diferentes opções de recheio e desenhos para compor o bolo.

O local também disponibiliza caixas personalizada para surpreender ainda mais a pessoa presenteada e realçar a decoração.

O valor do bolo gira em torno de R$ 35 à 90.

2. Bolos e doces artesanais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOS E DOCES ARTESANAIS 🎂 (@sarareisconfeitaria_)

Quando o assunto é Bentô Cakes, a doceria Bolos e Doces artesanais entende bem. Localizada em Goiânia, a loja realiza a entrega do mais novo sucesso durante todos os dias da semana.

Com frases extremamente divertidas, o estabelecimento entrega decorações muito bem executadas, com diferentes recheios a serem colocados, de acordo com o pedido do cliente.

O valor do bolo é a partir de R$ 30 e as encomendas devem ser feitas com até cinco dias de antecedência.

3. Kika’s Cake Atelier

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kikas Cake (@kikascakeatelier)

Os Bentô Cakes também chegaram na Kika’s Cake Atelier, em Anápolis. Custando a partir de R$ 30, os bolos contem desenhos únicos feitos exclusivamente à mão.

Para aqueles que buscam fazer uma surpresa romântica, o local oferece a possibilidade de uma decoração “fofa” para apreciar junto com a pessoa amada.

O peso dos “queridinhos da web” é de aproximadamente 400 gramas e serve duas pessoas.

Vale a pena conferir!

4. Céu da Boca

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souto • Cake Designer (@ceudaboca.doceria)

Em Goiânia, a confeitaria “Céu da Boca” realiza uma verdadeira “aula” de como fazer Bentô Cake. Com decorações bem divertidas, os bolinhos podem apresentar recheio de caramelo salgado, chocolate, brigadeiro branco, doce de leite ou brigadeiro de chocolate.

Há também as opções de brigadeiro tradicional com morangos, brigadeiro de baunilha, caramelo salgado, e maracujá.

O valor de um bento chega em torno de R$ 35.

5. Jully Cakes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bolos Anapolis (@jullycakes01)

Na Jully Cakes, é possível personalizar o bolinho da maneira que o cliente procura. Localizado em Anápolis, o estabelecimento oferece massas de chocolate, branca, mesclada, laranja, rede velvente e cenoura.

A diversidade de opções disponíveis para o recheio também é de impressionar. O local oferece 9 opções, dentre elas chocolate ao leite, brigadeiro branco [com castanha ou de paçoca], mousse de limão, creme de ninho e prestígio.

O valor é a partir de R$ 35.

6. Tati Doces

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Páscoa | Goiânia (@tatiidoces)

Com mais de 6 opções de recheio para dar ‘água na boca’, a Tati Doces é também uma opção ideal para quem busca comprar um Bentô Cake. Localizada em Goiânia, o pequeno bolo varia de R$ 35 à 40 e são entregues em uma caixinha.

As massas dos bolinhos da Tati são de baunilha e chocolate e as entregas são realizadas via uber flash ou retirada no Setor Universitário.

O pedido deve ser feito em até dois dias de antecedência.