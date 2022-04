Esses são os 7 motivos para você conhecer o Mezzanino, a mansão mais badalada de Anápolis

Criado para se tornar uma mansão de referência musical, é impossível não passar pela porta do Mezzanino Lounge e não se encantar com a beleza e a estrutura do casarão.

Logo na entrada, com um portão digno de castelo, é possível encontrar um amplo e verde jardim, ideal para fazer refeições, pegar um ar fresco e passar bons momentos de lazer.

Já do lado de dentro, todos os ambientes foram pensados para oferecer conforto e experiências únicas para os clientes.

Mas nem só de um visual esplêndido vive o Mezzanino. Por isso, fizemos uma lista de 7 motivos para te convencer a conhecer a mansão mais badalada e amada de Anápolis. Confira:

1 – Drinks especiais

Sim, o Mezzanino é uma referência em ofertar uma cartela significativa com os mais variados drinks. Além de serem super instagramáveis, eles também são deliciosos e uma ótima companhia, tanto durante um almoço quanto no jantar.

2 – Comida

Está com fome? O Mezzanino é o lugar. O estabelecimento oferece almoços variados e acessíveis, além de buffet de salada para que os clientes comam à vontade. Mas tem ainda várias opções de petiscos e pratos à la carte para aqueles que desejam provar delícias diferentes. Os molhos que acompanham os alimentos também são de tirar o fôlego.

3 – Atendimento

Todos que trabalham no Mezzanino são devidamente instruídos a tratar os clientes com toda a cordialidade do mundo. Desde o momento que os clientes chegam até a hora em que se levantam para ir embora, são acompanhados por profissionais que estão à disposição para anotar pedidos, tirar dúvidas, servir alimentos e até bater aquela foto do grupo.

4- Músicas

Se o objetivo é ser referência musical, o Mezzanino está no topo, afinal, os proprietários são DJs. Lá sempre tem as melhores bandas e músicos fazendo apresentações ao vivo, como Victor Telles, Old Back, Musik, Monos, Luis Raça, Paulinho Vieira, Jacks Batera e, claro, o grupo Sambaixada, responsável pelo pagode.

5 – Preços bons

Se engana quem pensa que é preciso gastar uma fortuna para se divertir no Mezzanino. Os almoços, por exemplo, custam a partir de R$ 19,90, mesmo com a alta nos preços dos alimentos. Os valores dos pratos e bebidas também são justos para receber todos aqueles que desejam conhecer.

6 – Karaokê

Tem jeito melhor de se divertir com os amigos do que com um bom karaokê? No Mezzanino tem. Essa preciosidade está disponível sempre às quartas feiras, a partir das 19h, e é um jeito incrível de passar a noite com a turma.

7 – Instagramável

Podemos falar só um pouquinho mais de beleza? É que além de ser muito bonito, o Mezzanino também tem espaços pensados para que os clientes tirem as melhores fotos. Tem balanço, pintura de asas e a manutenção está sempre em dia para que qualquer ambiente se torne perfeito para os registros feitos no local.

Depois de tanta coisa boa, fica difícil não querer ir até lá né? O Mezzanino fica localizado na Vila Industrial, em Anápolis, e outros detalhes podem ser conferidos diretamente pelo Instagram @mezzaninolounge.