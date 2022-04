“Acho que ela fez de caso pensado”, diz pai de crianças que sumiram misteriosamente em Anápolis

Repercutindo fortemente nas redes sociais, o misterioso desaparecimento das meninas Júlia e Isabella, de 06 e 11 anos, e da avó delas, Tasmania Silva, de 45, já foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Desde a quarta-feira (30), quando elas foram vistas pela última vez no Centro de Anápolis, campanhas foram iniciadas pela internet, através do pai das menores, para tentar descobrir qualquer pista de onde elas podem estar.

Na quinta-feira (31), elas chegaram a ser vistas, por meio de câmeras de segurança, na Vila São Vicente, no extremo Sul da cidade.

“Nós chegamos até lá, pois quando ela [Tasmania] teve um surto há 06 meses, foi onde encontraram ela”, revelou Francisco Edilson, de 33 anos, pai de Júlia e Isabella.

O Portal 6 teve acesso as filmagens do momento em que Tasmania e as netas chegam em um estabelecimento para comprar comida. Esta foi a última vez que foram vistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Agora, além dos próprios familiares das meninas, o Corpo de Bombeiros também faz buscas e deverá até contar com a ajuda de um drone para tentarem localizá-las.

Entenda o caso

Tudo começou pela manhã, na quarta (30), quando a mãe das meninas, de 29 anos, precisou resolver pendências no Centro e a avó saiu com as crianças, alegando que compraria presentes para elas.

Quando a genitora das menores voltou ao ponto de encontro, esperou por algum tempo pelas três e, estranhando a demora, decidiu procurá-las por algumas lojas. Sem sucesso.

Foi a própria jovem que buscou a Central de Flagrantes para registrar o sumiço. Agora, o objetivo é tentar descobrir o que pode ter acontecido e encontrar todas em segurança.

“Eu acho que ela fez de caso pensado, ela foi comprar um presente e na hora que foi sair do carro deixou o celular lá”, afirmou Francisco.