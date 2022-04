Ainda existem homens bons na Ucrânia. E os maus?

“A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada”, disse Edmund.

Se essa frase fizer sentido,resta-nos classificarmos quem são os homens bons e quem são os homens maus.

Vamos analisar sob o espectro político.

Direita x esquerda, progressistas x conservadores, situação x oposição… iiiiiixi que discussão infrutífera nesse terreno pantanoso. Mas na política, quem são os bons e os maus? Aí sim, haja polêmica!!

Senão vejamos…

Lá na Ucrânia, onde está em guerra com a Rússia, tem homens na política:

– Que demitiu médicos por telefone e sorrateiramente sem aviso prévio, largando inclusive crianças operadas e outras com cirurgias programadas. Médicos que inclusive não receberam o último mês trabalhado;

– Que faz entretenimento com pipocas à vontade e pula-pula durante 25 dias e no vigésimo sexto aumenta o valor do IPTU;

– Que, com o aumento do dinheiro no caixa, perdoa dívidas tributárias de organizações fraternas;

– Que cria quase 500 cargos comissionados para maior eficiência na prestação do serviço público, coincidentemente em ano eleitoral;

– Que “aumenta” o salário de servidores e de todos os políticos também em ano eleitoral;

– Que fecha o serviço de urgências, de baixa e média complexidade, em Ortopedia e Cirurgia Geral, submetendo os pacientes a um calvário até encontrar tratamento. E muitas vezes só encontra no serviço particular, inclusive no meu consultório;

– Que corta gratificações como fez com os vigias em nome de uma legalidade, sem qualquer aviso prévio;

– Que tem uma lista de concursados aprovados em cadastro de reserva, com carência e necessidade nos locais de trabalho, mas não os convocam.

Não, não, não!

Espera aí!

Tem ações boas na Ucrânia também.

Esses homens de lá, são bons ou ruins?

É isso!