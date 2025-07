Quintal de Santana botou fogo no Mercado Municipal

Professor Marcos - 08 de julho de 2025

Apresentação do grupo Quintal de Santana no Mercado Municipal. (Foto: Arquivo Pessoal)

No último domingo (06), o Mercado Municipal de Anápolis pegou fogo! Centenas de pessoas reunidas para prestigiar a apresentação do grupo Quintal de Santana no Café Anapolitano. O projeto de apresentações em circulação, muito bem construído, estacionou no corredor lateral numa espécie piloto do que desejamos para o centro da cidade: vida, energia, música, gente de todas as idades reunidas.

Outro espaço que tem ganhado vida no já combalido Jundiaí é o Casa Zen Bar, uma alternativa para quem curte rock e mpb, com boa cozinha numa das localizações mais discretas e charmosas do bairro, a Rua Joaquim Bonifácio, entre becos e vielas promovendo um entardecer bucólico e ofertando um local para encontro de amigos.

Esses são exemplos de entretenimento que grande parte da cidade aprecia e espera! Locais tranquilos, música bacana, preço bom e segurança.

Talvez a discussão sobre a revitalização do centro passe também por pensar linhas de crédito e fomento para o empreendedor que deseja abrir um café, um restaurante, uma petiscaria, atraindo público e gerando empregos e renda e circulação de mercadorias.

A chamada economia da cultura passa também pela ampliação dos locais de apresentação dos músicos e artistas locais, para que possam circular com dignidade, ser remunerados e ter palco e público na própria cidade. Temos dezenas de artistas que vivem do palco anapolino e o show não pode parar!