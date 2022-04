A aposentadoria por idade é um benefício concedido a todo trabalhador que atinge uma certa quantidade de anos vividos e tenha contribuído com a Previdência Social por um tempo específico.

É preciso seguir algumas regras para poder receber o pagamento. Primeiro, é necessário que a pessoa tenha no mínimo a carência de 15 anos de contribuição.

No caso das mulheres, deve-se atingir a idade mínima de 61 anos e seis meses para ter direito ao benefício. Já para os homens, esse mínimo deve ser de 65 anos.

Vale lembrar que, a partir de 2023, o requisito mínimo para as mulheres será de 62 anos vividos.

De forma a tornar mais prática a solicitação da aposentadoria, é possível fazer esse procedimento pela internet. Confira a seguir o passo a passo:

Aposentadoria pode ser solicitada pela internet; veja o passo a passo

Existem duas maneiras para fazer o pedido de aposentadoria online. O requerente pode fazer o processo tanto pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS, disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Primeiro, é necessário ter uma conta no gov.br. Caso você não tenha, é possível se cadastrar no link que aparece na própria página

Tendo feito o registro, clique no botão “Entrar” no Meu INSS e localize a opção Agendamentos/Solicitações. Em seguida, clique na opção “Novo Requerimento”, no canto inferior direito.

Depois, selecione o item “Aposentadorias, CTC e Pecúlio” e clique em “Aposentadoria por Idade”. A partir daí, é só preencher os campos com todas as informações solicitadas.

Dessa forma, seu pedido estará pronto e será enviado para análise do INSS. Com isso, basta aguardar o fim da avaliação.

Se tudo estiver nos conformes, você já poderá começar a receber o benefício!

