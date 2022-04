Mulher é assassinada na porta de Disk Cerveja na região Leste de Anápolis

O sábado (02) começou com muita violência em Anápolis, depois que uma mulher foi brutalmente assassinada, no Conjunto Filostro Machado, na região Leste de Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 04h40 e, minutos depois, policiais militares receberam a denúncia de que um desconhecido havia atirado contra a cabeça da vítima na porta de uma distribuidora de bebidas.

Quando os militares chegaram ao local, já encontraram a mulher caída no chão, com um ferimento na parte da frente do rosto e sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado de imediato no endereço e só pôde constatar o falecimento.

Já no início da manhã, a Polícia Científica compareceu para realização de perícia e recolhimento do corpo.

A vítima ainda não foi identificada e o caso deverá ser apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.