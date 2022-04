O ser humano, independente do gênero, busca um amor para a vida, uma pessoa perfeita para namorar, um aconchego e porto seguro, onde possa dividir os bons e ruins momentos.

No final das contas, todo mundo deseja um abraço protetor depois de um dia difícil, compartilhar as felicidades e as frustrações.

Mas existem algumas características que podem te fazer destacar no momento de ser escolhido por algum coração.

Pensando nisso, o Portal 6 decidiu listar alguns sinais que podem comprovar que você é excepcional para assumir um relacionamento sério e confortável.

6 características que fazem de você uma pessoa perfeita para namorar:

1. Você não é ciumento

Romantizar ciúmes é uma coisa tão retrógrada, afinal, ciúmes nada mais é que uma insegurança extremamente aflorada, medo de perder e falta de confiança no parceiro.

Além disso, esse sentimento pode gerar tantos transtornos, brigas e desconfianças que só desgastam sua relação com a outra pessoa.

Se você é seguro de si e acredita em ‘relacionamentos recíprocos’, com certeza você é um ótimo partido para um romance saudável e duradouro.

2. Você é adepto ao diálogo

Problemas e discussões sempre aparecerão em qualquer relacionamento devido às divergências de pensamentos. Ninguém pensa igual a ninguém.

O grande diferencial está em como você lida com essas situações.

Uma pessoa que se fecha e armazena em silêncio todas as frustrações, muito provavelmente não conseguirá levar o romance a diante.

Afinal, se você não resolver o problema pela raiz, ele permanece ali, vivo. É necessário dialogar e resolver as desavenças para seguir ainda mais fortes.

3. Sua ideia é acrescentar

Ninguém deseja entrar em um relacionamento para subtrair (ou pelo menos, não deveria). A intenção é acrescentar e multiplicar os amigos e familiares.

Se a pessoa chega de mansinho e, aos poucos, começa a querer ‘diminuir’ suas amizades, ela não é a sua pessoa.

E se você não é ciumento, sabe conciliar o tempo e as atenções com a pessoa amada e os amigos, você tem grandes chances de receber o título de ‘pessoa perfeita para namorar’.

4. Sabe ouvir

É excelente saber se comunicar e ser um bom falador, mas o grande diferencial está em quem sabe ouvir. Às vezes, não precisamos de conselhos aos finais dos dias difíceis, apenas um bom ouvinte.

Fale, mas ouça mais. Isso pode mudar totalmente a direção do seu relacionamento.

5. Você é empático

Na grande maioria das vezes que as mulheres pedem opiniões – seja em roupas, maquiagens ou decisões sérias – elas querem ouvir uma só resposta.

Caso sua opinião seja contrária, saiba explicar com jeitinho. Saiba se posicionar sem ofender.

E se você já age assim, elogia ela, enaltece o delineado que ela passou horas fazendo, parabéns! Você está quase pronto para ser a pessoa perfeita.

6. Você é carinhoso

Por fim, ninguém quer uma pessoa cheia de qualidades, mas seco com um galho velho. Todo mundo sonha com um amor recheado de carícias e cuidados.

Seja atencioso, abrace e elogie. A reciprocidade é inevitável, sem sombra de dúvidas, sua pessoa cederá e te retribuirá também.

