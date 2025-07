O segredo para manter a cortina de casa limpa por mais tempo

Existem cuidados simples e eficazes que prolongam a limpeza da sua cortina, evitando o acúmulo de poeira

Ruan Monyel - 08 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/DIA Supermercado)

A cortina desempenha um papel importante na decoração, mas ela também é essencial para o conforto térmico da casa.

Além de embelezarem o ambiente, elas ajudam a controlar a entrada de luz e proteger os móveis do sol, mas, por ficarem expostas à poeira e umidade, acabam acumulando sujeira facilmente.

Porém, existem cuidados simples e eficazes que prolongam a limpeza das cortinas, evitando lavagens frequentes e mantendo o ambiente sempre agradável.

O segredo para manter a cortina de casa limpa por mais tempo

A limpeza da cortina costuma ser uma das tarefas mais adiadas na casa, seja por falta de tempo ou pelo receio de danificar o tecido.

No entanto, adotar uma rotina preventiva é o segredo para que elas permaneçam limpas por muito mais tempo.

O primeiro passo é aspirar as cortinas semanalmente. Usando o bocal com escova do aspirador, é possível remover a poeira superficial antes que ela se acumule.

Além disso, ventilar bem o ambiente é essencial, pois lugares abafados, úmidos ou com pouca circulação de ar favorecem o surgimento de mofo e odores.

Outro truque eficaz é aplicar sprays anti-poeira, próprios para tecidos, logo após a lavagem ou a aspiração.

Esses produtos criam uma película protetora sobre a cortina, impedindo que a poeira grude facilmente, sendo útil para quem vive em grandes centros urbanos ou perto de avenidas movimentadas.

No caso de cortinas de tecido leve, como voil ou organza, vale a pena optar por lavagens manuais delicadas a cada três ou quatro meses.

Já as cortinas blackout ou mais pesadas podem ser higienizadas com pano úmido e sabão neutro, evitando o desgaste causado por lavagens na máquina.

Com esses cuidados simples e regulares, suas cortinas permanecerão limpas por muito mais tempo, contribuindo para a higiene, o visual e o bem-estar do ambiente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!