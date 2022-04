Incêndio em residência causa danos irreparáveis, em Goiânia

Um incêndio em uma residência assustou moradores na Avenida Alphaville, em Goiânia, durante a manhã deste domingo (03).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação e garantir a segurança de todos e também dos vizinhos.

Já no local, as guarnições realizaram o confinamento do incêndio na cozinha, cômodo em que teve início, impedindo que o restante do imóvel fosse atingido.

Um caminhão da corporação foi utilizado e as chamas foram rapidamente controladas e felizmente ninguém ficou ferido.

O cômodo atingido ficou completamente destruído, gerando uma grande perda material aos donos da casa.