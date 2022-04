Valor da passagem de ônibus não vai aumentar na região Metropolitana, garante Caiado

O início das operações do Bilhete Único não deve impactar no valor da passagem do transporte coletivo de Goiânia e dos municípios da região Metropolitana, que permanece sendo em R$ 4,30.

O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), na sexta-feira (1°), durante a coletiva de imprensa para anúncio da nova bilhetagem, que já está funcionando desde sábado (02).

“Estamos fazendo com que neste momento difícil os usuários possam ter o preço mantido do transporte coletivo em R$ 4,30. A passagem seria de R$ 7,26, mas estamos dando um subsídio de R$ 2,96”, afirmou.

Todos os anos a Agência Goiana de Regulação (AGR) apresenta a Companhia Metropolitana de Transportes Púlicos (CMTC) o cálculo para reajuste da tarifa do transporte urbano.

Entretanto, neste ano, o Poder Público se comprometeu a repassar R$ 72 milhões para que não haja aumento da tarifa após decisão tomada junto a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC).

“Fizemos a primeira deliberação no sentido de garantir que não haverá reajuste tarifário para o usuário”, afirmou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.