O mês de abril já começou e se em março você não conseguiu assistir os lançamentos, não se preocupe, ainda dá tempo! Hoje selecionamos alguns dos melhores filmes na Netflix lançados no último mês para você curtir. Acompanhe!

6 filmes na Netflix que você precisa assistir em abril:

1. Homem-Aranha 3

Nossa lista começa com esse lançamento de 2021, que chegou na plataforma no início de março. Desta vez, na clássica trama do super-herói que saiu dos quadrinhos, o Homem-Aranha agora precisa lidar com as consequências da sua verdadeira identidade ter sido descoberta.

2. Contra o Gelo

Dirigido por Peter Flinth, esse filme chegou às telonas e telinhas em fevereiro deste ano e a Netflix não ia deixar ele de fora de seu catálogo. Essa aventura traz dois homens que fazem uma arriscada expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido.

3. Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido

Você já deve ter notado que a plataforma está recheada de produções asiáticas, não é mesmo? Esse filme nos envolve na Dinastia Joseon, em que uma corajosa tripulação de piratas e bandidos lutam contra adversidades, pistas intrigantes e rivais em busca do ouro real perdido no mar.

4. Naquele Fim de Semana

Se você queria uma adaptação do livro de Sarah Alderson, com uma pitada de terror e um elenco da pesada, essa é a pedida! Nesse filme temos a melhor amiga de Beth que desaparece em uma viagem de férias na Croácia e a moça corre para tentar descobrir o que aconteceu. Aos poucos, ela se envolve em uma perigosa teia de mentiras.

5. Minha Vida Incomoda Muita Gente

Como sempre deixamos nossas listas completinhas, aqui vai uma comédia, lançada em 2021, que chegou há pouco tempo na plataforma. Aqui temos Leyla, coração partido e desempregada, decidida a se reinventar e buscar a felicidade enquanto sua família tenta lhe arranjar um marido.

6. Crô em Família

Por último, temos esse filme brasialieor de 2018, que você não pode deixar de assistir. Crodoaldo Valério saiu da novela das nove e caiu em uma comédia só sua. Só que agora já famoso, bombado e dono da própria escola de etiqueta e finesse, Crô se vê sozinho e sem família. Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, cujas intenções não parecem ser das melhores.

