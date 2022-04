Reclamações por conta do calorão em Goiânia devem continuar nos próximos dias

Nas ruas e redes sociais, a população de Goiânia vem reclamando bastante do tempo quente que a cidade enfrenta neste início de abril.

Os moradores da capital vêm sofrendo de maneira recorrente com as altas temperaturas, que tem início nas primeiras horas do dia e se estende até parte da noite.

Entretanto, para quem espera uma virada do tempo, a meteorologia não tem uma previsão muito animadora para os próximos dias e semanas.

Ao Portal 6, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), afirmou que há uma espécie de “bloqueio atmosférico” ocorrendo entre Minas Gerais (MG) e Bahia (BA) que dificulta a chegada de umidade no estado e a formação de nuvens de chuva.

“Sem essa proteção natural, o sol incide diretamente no solo, o que acaba esquentando o clima mais rapidamente”, explicou.

O meteorologista afirmou também que há a possibilidade de um clima mais ameno ao aproximar do final de semana, com chuvas mais volumosas.

“Olhando os gráficos, na sexta-feira (08) ou sábado (09), deve chegar uma frente fria vinda do Sul. A partir daí devemos ter a volta de pancadas de chuvas, um clima de maior instabilidade”.

Contudo, André Amorim lembrou que o mês de abril é o último mês chuvoso para o estado de Goiás antes do período de estiagem.

Dessa forma, a tendência é de que os moradores de Goiânia enfrentem dias cada vez mais secos e quentes até a volta da época chuvosa na região goiana.

Confira a seguir algumas das reações dos goianienses no Twitter.

como aguentar esse calor em goiânia? curuis, chega desanima um negócio desse — denise (@deesoares) April 4, 2022

esta impossível existir em goiania e nao morrer de calor — l e t i c i a (@algo_aqui_) April 4, 2022

eu PAGARIA pra trazer esse frio pra Goiânia, porque sinceramente não tá dando mais esse calor do inferno https://t.co/ZsTaisUfmV — marquinhos (@eimarcoos48) April 4, 2022