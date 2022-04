Viver em um país que possui uma língua tão vasta e complexa nos obriga a rechear nosso dia a dia com palavras que nem sabemos ao certo o que significam. Inclusive, existem muitas palavras feias por aí, que não possuem um significado tão aterrorizante assim. Veja agora as palavras feias que têm significados bonitos!

Antes de irmos para as palavras, vale fazer um resgate histórico desta língua. Trata-se de uma língua indo-europeia românica flexiva ocidental originada no galego-português falado no Reino da Galiza e no norte de Portugal.

Assim, com a criação do Reino de Portugal deu-se a difusão da língua pelas terras conquistadas e mais tarde, com as descobertas portuguesas, para o Brasil, África e outras partes do mundo.

Naquela época, o português foi usado não somente nas cidades conquistadas pelos portugueses, mas também por muitos governantes locais nos seus contatos com outros estrangeiros poderosos. Especialmente nessa altura a língua portuguesa também influenciou várias línguas. Incrível, né?

6 palavras feias que têm significados bonitos e os brasileiros adoram falar:

1. Cônjuge

Significado: Indivíduo, em relação à pessoa a quem está matrimonialmente vinculado; consorte.

2. Fulano

Significado: Tratamento vago e indeterminado atribuído àquele cujo nome não se conhece ou a quem, intencionalmente, não se deseja nomear.

3. Escarro

Significado: Secreção, também conhecida como catarro, produzida pela expectoração. É um líquido espesso produzido nos pulmões, nos brônquios e traquéia que é eliminada com a tosse.

4. Ranço

Significado: Decomposição ou modificação que sofre uma substância gordurosa em contato com o ar, dando um gosto e cheiro desagradáveis.

5. Escroto

Significado: Saco musculocutâneo que contém os testículos e os epidídimos.

6. Esculachar

Significado: Bater em, espancar, surrar.

