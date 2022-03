A fase de crescimento é um momento de descoberta para as crianças. Os primeiros passos, aprender a falar, perguntas e descobrir o mundo. Acontece que durante esse período, as crianças costumam errar bastante na hora de pronunciar palavras. Por isso, veja algumas palavras que todo mundo já falou errado quando era criança!

Antes da nossa lista, saiba que na maioria das vezes, pronunciar as palavras de maneira errônea, sem um “L” ou um “R”, faz parte do desenvolvimento normal de meninos e meninas. Mas, se trocas e omissões de sons permanecem depois dos três anos, isso pode se tornar um problema no futuro ou até mesmo indicar uma doença mais grave, segundo especialistas.

6 palavras que todo mundo já falou errado quando era criança:

1. Acerelador

Certo: Acelerador

Exemplo: Pisa fundo no acelerador, pai!

2. Trabisseiro

Certo: Travesseiro

Exemplo: Mãe, cadê o meu travesseiro?

3. Célebro

Certo: Cérebro

Exemplo: Na escola, estudamos sobre o cérebro das lulas.

4. Cocrante

Certo: Crocante

Exemplo: Essas batatas fritas estão crocantes.

5. Cabelelero

Certo: Cabeleireiro

Exemplo: Vou ao cabeleireiro com minha tia!

6. Largata

Certo: Lagarta

Exemplo: Havia uma lagarta no jardim da vovó.

