Todo ser humano possui uma certa tendência de pessoas para se relacionar. Aliás, isso também ocorre no mundo animal, em que há uma preferência por certas características na espécie. Seja altura, cor dos olhos, carreira e caráter, tudo é levado em questão na hora de escolher aquele crush. Por isso, veja agora algumas profissões que mais atraem e seduzem as mulheres no Brasil!

6 profissões que mais atraem e seduzem as mulheres do Brasil:

1. Jogador de Futebol

Nada como começar nossa lista com um jogador de futebol. É bem provável que a mulherada se interessar por um jogador de futebol por conta de seu poder, tanto aquisitivo quanto social. Além disso, a ideia de ter um atleta em casa seduz elas.

2. Músico

Ao lado dos atletas, temos os músicos, que genuinamente possuem um ar de mistério e liberdade, que acaba atraindo elas. Esses homens costumam ser bem criativos e engraçados, por isso, é amor na certa!

3. Executivo

Um homem de terno e gravata também é um oásis para elas. Um executivo traz um ar de firmeza, elegância e compromisso, ou seja, tudo que elas querem.

4. Empresário

Os empresários não iam ficar de fora dessa lista, afinal a mulherada também quer alguém que sabe administrar e cuidar do próprio negócio. Homens empreendedores ganham elas na hora da sedução!

5. Piloto de avião

A ideia de aventura constante, viagens e conhecer o mundo atrai muito a mulherada. Em muitos casos, os pilotos de avião acabam sendo uma fantasia de amor perfeito para as mulheres.

6. Fotógrafo

Por último, o artista das imagens acaba conquistando elas por sua originalidade. O conhecimento em várias realidades, contextos e as diversas histórias para contar das experiências que viveram é um prato cheio para conquistar mulheres maravilhosas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!