Desmoldante caseiro para ajudar a fazer bolo e ele não grudar mais na forma

Serve bem para desenformar massas moles, branquinhas, de milho, de chocolate, qualquer variação que você precisar

Magno Oliver - 08 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @homedaisabel)

Seja ele gelado, molhadinho, seco, do forno, de milho, de chocolate, comer bolo é uma das atividades culinárias mais preferidas dos brasileiros.

No entanto, o que ninguém comenta é sobre os bastidores do preparo de uma receita de bolo e o sofrimento que é para desenformar uma massa de forma perfeita e sem quebrar.

Dessa forma, se o seu bolo também quebra ou desenforma todo errado, na hora de remover a massa da forma, seus problemas chegaram ao fim.

Um anjo em forma de ser humano viralizou nas redes sociais com um tutorial de uma misturinha caseira que desenforma qualquer bolo que você pensar.

Desmoldante caseiro para ajudar a fazer bolo e ele não grudar mais na forma

Desmoldar o bolo da forma não é tarefa nada fácil, não é mesmo? Pensando nisso que fomos atrás de ajuda especializada para você que sofre com isso.

O perfil no Instagram da @homedaisabel bombou na internet com uma receita de desmoldante caseiro que virou o queridinho dos seguidores.

3 ingredientes que você tem em casa, uma tigela e um pincel e a mágica acontece em qualquer variação de bolo que você precisar, segundo a Isabel no vídeo.

Ingredientes da receita do desmoldante:

2 colheres de farinha de trigo sem fermento

2 colheres de margarina

2 colheres de óleo

Como preparar a misturinha para o desmoldante:

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, depois a margarina e depois as de óleo. Depois disso, mexa bem até a mistura ficar bem homogênea e pastosa.

Caso ficar dura, coloque um pouco mais de óleo. Feito isso, pegue um pincel para receitas e passe a mistura na forma do bolo que você vai preparar. E depois é só ver o resultado com o bolo saindo do forno.

Confira o vídeo completo da dica de desmoldante:

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!