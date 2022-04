Relacionar com alguém é algo muito complexo. Isso porque não sabemos se aquela pessoa é realmente fiel a nós ou leal a aquele relacionamento. E quando estamos com uma pulga atrás da orelha não basta consultar a astrologia, é preciso confiar na intuição e estar atento aos sinais. Por isso, veja agora os tipos de pessoas que mais traem nos relacionamentos!

6 tipos de pessoas que mais traem nos relacionamentos e você precisa ficar de olho:

1. Pessoas que usam muito as redes sociais

Vamos começar nossa lista com esse tipo de pessoa. E veja só, não tiramos isso do além não, de acordo com um estudo publicado em uma revista científica voltada para ciências sociais sobre o ciberespaço, pessoas viciadas em redes sociais são mais vulneráveis a trair em seus relacionamentos. O estudo mostrou que essas pessoas dão mais significado à vida virtual.

2. Pessoas que já traíram antes

Em seguida, se seu amado (a) já pulou a cerca antes é hora de ficar de olho! Pesquisadores da Universidade do Sul do Alabama afirmaram que dificilmente essas pessoas mudaram o comportamento.

3. Homens com idades que acabam em 9

Ok, você pode achar que estamos brincando, mas um site de relacionamento norte-americano mostrou que os homens que mais traem são os que têm 29, 39, 49 e 59 anos. Coincidência ou fase que eles gostam de se aventurar?

4. Homens mais ricos

Quando se trata de poder, isso pode mudar a forma de olhar os relacionamentos. Um estudo de uma universidade holandesa mostrou que os homens mais ricos se veem no direito de fazer qualquer coisa, até mesmo traições.

5. Pessoas narcisistas

Pesquisas já afirmaram que pessoas narcisistas são tão egoístas que não são responsáveis com os sentimentos do próximo. No geral, esse tipo de pessoa costuma querer ser amada e não dá sua lealdade em troca.

6. Pessoas egoístas

Por último, não poderíamos deixar de citar esse tipo de pessoa. Afinal, traição é uma atitude egoísta. Assim, pesquisadores já mostraram que pessoas que não pensam muito no próximo, costumam pular a cerca.

