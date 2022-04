Após deixar o BBB, ex-participante mostra a casa que vive em Goiás e detalhes impressionam: “maravilhosa”

A ex-BBB Laís Caldas, de 30 anos, decidiu compartilhar com os fãs os detalhes da mansão que vive com a família na cidade de Crixás, em Goiás, e as cenas impressionaram os seguidores: “maravilhosa”.

Através de um compilado de vídeos nos stories do Instagram, a médica filma todos os cômodos da casa e os detalha aos internautas.

“Vou aproveitar que tenho uns minutinhos livres e vou mostrar minha casa para vocês. É a casa da minha mãe, na verdade. Tem muita gente pedindo. Esse aqui é meu quarto!”, iniciou a influencer.

Na gravação, Laís mostra os quartos, inclusive o ‘da bagunça’, closets, salas, piscina com escorregador e até mesmo a escada que permite acesso da residência ao hospital em que ela trabalhava antes do programa.

Com timidez, ela ressalta várias vezes para que os fãs ‘não reparem a bagunça’ da mansão, com a justificativa de que não teve tempo para organizar a casa.

Em determinado momento dos vídeos, a médica também mostra uma televisão passando cenas do BBB 22 e reforça que o programa é transmitido 24h na casa dela.

