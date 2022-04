Conforme foi se popularizando, o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial de comunicação entre as pessoas. Porém, algumas pessoas sentem a necessidade de ficar invisível para os contatos e dar um tempo da rede social.

Afinal, a necessidade de “sempre estar disponível” pode acabar sendo um fardo para esses indivíduos.

Para isso, existem diferentes formas de desabilitar o sinal de “online” do aplicativo e garantir mais privacidade ao usuário. Confira a seguir diferentes formas de resolver essa questão.

Descubra como tirar o online no WhatsApp e ficar invisível para os contatos

1ª forma

Em primeiro lugar, uma forma simples de tirar o online do seu WhatsApp é respondendo as mensagens através das notificações que aparecem no topo da tela.

Dessa forma, você não precisa abrir o aplicativo e o status de online não vai aparecer para os outros usuários.

Para usar esse recurso em celulares Android, você deve acessar o menu de “Configurações” do WhatsApp e selecionar “Notificações”. Depois, basta habilitar a opção “Notificações de alta prioridade”.

No iPhone, essa mesma configuração está disponível no menu “Notificações”, em que você escolhe “Notificações no Aplicativo”.

Assim é possível optar por banners ou alertas que permitem a leitura e a resposta das mensagens sem precisar abrir o WhatsApp.

2ª forma

Outra maneira muito simples de desabilitar o status online no WhatsApp enquanto você responde alguma mensagem é ativando o modo avião do seu celular.

Dessa forma, o usuário desabilita a internet no aparelho. Assim, além de não receber novas mensagens, o aplicativo fica fora do ar e não identifica se você acessou sua conta naquele momento.

Com isso, mesmo com o WhatsApp aberto, seu status fica invisível para os contatos. Após ler a mensagem e respondê-la (se for de sua vontade) basta desligar o modo avião do seu smartphone,

Assim, você poderá voltar a usar a internet normalmente e ninguém verá que você esteve com o aplicativo aberto.

3ª forma

Para quem usa a versão web do WhatsApp, o Google Chrome possui uma extensão que tira o status online do usuário.

Chamada de “WA Web Plus For WhatsApp”, a ferramenta está disponível para download no Web Store do navegador.

Após baixar a extensão, ela te oferece a opção “esconder online” e basta selecioná-la para que seu status pare de aparecer aos seus contatos – também há a opção de ocultar o “digitando”.

4ª forma

Por fim, existem aplicativos que retiram o sinal da sua conta de WhatsApp.

Para quem possui Android, existe o aplicativo Flychat, que se conecta automaticamente com os demais aplicativos de troca de mensagens e exibe as notificações de conversa em balões na tela do smartphone.

Assim, não é necessário abrir o WhatsApp para responder às mensagens e assim seus contatos não sabem quando você está online.

Outro aplicativo que funciona de modo semelhante é o Unseen. Ele permite que você acesse à mensagem sem aparecer o status de online.

