WhatsApp tem câmera secreta que poucos sabem usar; veja o passo a passo e aprenda

Estamos tão acostumados a usar o WhatsApp que algumas atualizações passam despercebidas por nós. E não é por conta disso que o mensageiro deixa de sempre inovar a experiência de seus usuários. Nesse sentido, sabia que o WhatsApp tem câmera secreta? Ficou curioso? Hoje vamos ensinar como ativar essa função.

Para ficar mais esclarecedor, entenda que essa tal “câmera secreta” é um jeito mais fácil de acessar esse recurso dentro do mensageiro sem que precise abri-lo.

Afinal, o WhatsApp tem câmera secreta?

Não há mistério, para ativar esse recurso, o único problema é que só está disponível para os usuários de Android, veja o passo a passo:

Primeiro, garanta que seu aplicativo WhatsApp está atualizado. Em seguida, pressione um espaço da tela inicial do seu smartphone por alguns segundos. Após esta ação, um menu de opções irá aparecer, então selecione a opção “Widgets”.

Depois, na aba da lista, encontre a alternativa em que aparece o ícone do aplicativo WhatsApp e, logo após, escolha o item que faz referência à câmera do app. Agora é só posicionar o atalho onde preferir na tela inicial do seu aparelho. E voilá!

Agora você tem acesso à sua câmera do WhatsApp a qualquer momento sem entrar no app. Podendo enviar fotos e vídeos. Inclusive, é uma artimanha para fazer esses registros sem ter que estar com o status “online” aparecendo para seus contatos.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!