‘Filho’ do Louro José aparece no Mais Você e emociona Ana Maria Braga

(FOLHAPRESS) – O novo Louro José foi apresentado na manhã desta terça-feira (5), porém o intérprete do personagem não foi revelado. A novidade apareceu durante o programa Mais Você, quando imagens de um “papagaio misterioso” voando pelos Estúdios Globo em São Paulo foram exibidas.

“Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga”, disse o papagaio, que insistia em entrar no set de gravações do programa, enquanto conversava com uma funcionária da recepção e com Fabrício Battaglini. “Eu sou o filho do Louro José, e minha mãe disse que a minha avó é a Ana Maria Braga”, completou ele.

“Essa situação mexe muito comigo, é muito importante para minha vida”, completou Ana Maria, 72, que se emocionou ao ver o filho do Louro José. “Ele é um papagaio, mas até ser filho do meu filho tem um longo caminho a se percorrer. Vamos ver se amanhã a gente conversa com ele”, disse a apresentadora.

Após um intervalo comercial, o personagem voltou a insistir em falar com a apresentadora. “Não saio daqui sem falar com a minha avó”, afirmou o Louro. Ana Maria seguiu a apresentação do programa, com o giro BBB, mas disse: “Vou ter que resolver isso hoje”.

Em fevereiro deste ano, Ana Maria inaugurou seu novo estúdio na Globo, após quase um ano sem fazer programa fora de sua casa, em São Paulo. Além disso, será seu retorno à sede da Globo na capital paulista após 12 anos fazendo o Mais Você no Rio.

Aproveitando a nova etapa, Ana Maria prometeu à equipe que teria em breve uma surpresa no que diz respeito à sucessão de Louro José. Ela não pretende passar muito tempo sem um interlocutor, papel que era desempenhado por Tom Veiga, morto em novembro passado, em consequência de um AVC (acidente vascular cerebral).

No dia da estreia do novo estúdio, Ana também se emocionou ao fazer uma homenagem a Tom Veiga. Haverá um espaço para relembrar o papagaio no estúdio. “Não consigo ter esse cenário sem um pedaço dele. Está aqui para a gente comer, brincar e matar a saudade de vez em quando.”