Jovem que não soltava pum perto do namorado tem sérias consequências e vai parar no hospital

Uma jovem, de 19 anos, precisou ser encaminhada às pressas após sentir uma forte dor na região da barriga e o motivo foi ainda mais inusitado.

Cara Clarke descobriu que o extremo mal-estar se tratava de uma grande infecção no apêndice e que o órgão estaria próximo a explodir.

A equipe médica explicou que entre os motivos que podem ter contribuído para a situação estavam os gases que ela evitou soltar durante os dois anos de namoro com o parceiro.

Segundo os profissionais da saúde, as razões para a inflamação do órgão são diversas, mas as causas de apendicite podem ser bloqueios, que ocasionam o aumento de pressão no apêndice.

Apesar do susto, a cirurgia foi um sucesso e o caso acabou se tornando engraçado posteriormente. Inclusive, Cara decidiu tornar o relato público e viralizou com a situação.

Em um vídeo publicado no Tik Tok, a jovem prometeu ‘deixar sair de agora em diante’ os próximos gases para não comprometer a saúde.

Já o namorado Kyle Duffy, de 21 anos, caiu na gargalhada ao saber que ela evitar ‘soltar pum’ perto dele, durante os longos dois anos de namoro e acabou reconhecendo o esforço da parceira.