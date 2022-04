Projeto para proibir armas na Câmara de Anápolis tem Suender como alvo principal

Proposto pelo vereador Jakson Charles, o projeto de resolução que pretende proibir o ingresso de pessoas portando armas na Câmara Municipal de Anápolis tem tudo para render bastante.

Não só porque o assunto “armas” deixa muita gente eriçada, mas porque parece ter como alvo principal o colega dele policial federal Suender, pré-candidato a deputado estadual.

A seção Rápidas teve o cuidado de ler o projeto, que está bem escrito, mas que mesmo assim tem problemas.

Por exemplo, o texto não fala quanto tempo a Câmara Municipal teria para se adequar e em quais ambientes haveria o depósito.

Também é no mínimo estranho a escolha do diretor administrativo para ficar com possíveis ‘armas esquecidas’.

Afetados diretamente

Além do policial federal licenciado, os vereadores Fred Caixeta (Polícia Militar) e José Fernandes (Polícia Científica) também têm porte de arma. Tricia Barreto, major da reserva da Aeronáutica, também tem o direito. Basta solicitar.

Culpa do coisa ruim

Citando o diabo, o vereador João Feitosa já disse ser favorável à proibição. “O senhor das trevas anda solto em todo lugar”, lembrou.

A citação não passou despercebida e um colega sugeriu, nos bastidores, uma solução ainda melhor.

“Vamos pedir para o Jakson apresentar um projeto que proíba a presença do capeta nas dependências da Câmara e está tudo resolvido”.

Fuga com ostentação

Falando no mal, as fotos do momento da prisão de Henrique Saccomori, no Aeroporto de Guarulhos, mostram que o empresário estava usando naquele momento um dos tênis mais caros da Under Armour.

Calculado

País escolhido pelo expert em apostas esportivas para a fuga, Portugal atrai brasileiros devido à facilidade na obtenção de títulos de residência e cidadania.

Nota 10

Para a nova edição da Tecnoshow, de Rio Verde. O evento consegue atrair os olhos do mundo inteiro para o agro goiano.

Nota Zero

Para o Ministério da Saúde pela recente perda do Brasil na certificação de país livre do sarampo.