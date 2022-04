Serra Dourada foi palco de uma das partidas mais polêmicas do futebol brasileiro

No terceiro episódio do Curiosidades do Esporte, o Portal 6 relembra uma partida bastante polêmica que foi disputada no Serra Dourada.

No ano de 1981, Flamengo e Atlético Mineiro disputaram uma partida da Copa Libertadores no estádio.

O desfecho foi um confronto recheado de rivalidade, onde o futebol ficou em segundo plano.

A partida até hoje é lembrada entre torcedores do Flamengo e do Atlético Mineiro, enquanto um lado comemorou, o outro ficou na bronca.

