Idoso “terror” dos donos de carro de luxo é preso em Goiânia; vídeo mostra ele agindo

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta quarta-feira (06), um idoso suspeito de arranhar carros de luxo na região sul de Goiânia.

Em vídeo divulgado pela PC, é possível ver o momento em que o homem se aproxima do veículo estacionado na calçada e, com o auxílio de uma bengala, passa a arranhar a lateral esquerda do automóvel.

Durante a investigação, foi revelado que o “terror” dos carros de luxos é responsável pelo dano de diversos carros localizados nos setores como Marista, Pedro Ludovico e Jardim Goiás.

O caso recebeu o nome de Operação Arranhão e foi investigado pela 8ª Delegacia de Polícia de Goiânia.

Nas redes sociais, internautas condenaram a atitude do homem, mas ponderaram afirmando que o veículo estava estacionado de maneira irregular e que nenhuma multa foi aplicado ao proprietário do carro.

O Portal 6 entrou em contato com o delegado responsável pelo caso para saber mais detalhes do ocorrido, mas até o fechamento desta matéria, não teve retorno.