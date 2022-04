Idosos já podem tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia começou nesta quarta-feira (06), a aplicação da segunda dose de reforço ou a 4ª dose contra a Covid-19. Neste primeiro momento, o imunizante será destinado para pessoas com 60 anos ou mais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para estar apto a receber a 4ª dose, é necessário um intervalo mínimo de quatro meses desde a aplicação do primeiro reforço.

As vacinas estarão disponíveis em 73 locais de vacinação, sendo 71 unidades de saúde e o Clube da Caixa, no Setor Bueno, outro ponto será o drive-thru no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

Nesta etapa da vacinação serão utilizados imunizantes da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca.

Segundo a SMS, atualmente Goiânia possui 77,8% da população imunizada no mínimo com duas doses. Além disto, mais de 500 mil pessoas já receberam a primeira dose de reforço.