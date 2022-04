Já há atuação para que Major Vitor Hugo figure ao lado de Caiado como candidato ao Senado

Pré-candidato do bolsonarismo raiz ao Governo de Goiás, o deputado Major Vitor Hugo pode acabar figurando na chapa de Ronaldo Caiado como postulante ao Senado.

Isso porque já há atores trabalhando para que ambos se unam e fortaleçam o palanque da campanha do presidente Jair Bolsonaro no estado.

Embora não tenha um grande colégio eleitoral, Goiás é considerado um estado estratégico por reunir públicos que a exemplo de 2018 tendem a votar em peso no atual ocupante do Palácio do Planalto.

A máquina estadual tem força para eleger Vitor Hugo. Já ele sozinho não teria chances de se eleger governador.

Engajado

Um dos que trabalham para manter o bolsonarismo num mesmo palanque é Alexandre Baldy, pré-candidato ao Senado pelo Progressistas.

Em entrevista à Sagres, o ex-ministro admitiu que o partido estará com Caiado mesmo se o governador não escolher ele para a chapa.

Superando diferenças

Por falar em escolhido, Daniel Vilela voltou a conversar com Lissauer Vieira. O presidente da Alego foi uma das pessoas que protestaram publicamente quando Caiado antecipou que o emedebista seria o vice dele na disputa deste ano.

‘Bom de serviço’

Exonerado do cargo de gerente da UBS da São José logo após ser preso pela Polícia Civil, Ramão Teixeira Gauto era uma indicação de Divininho do Sindicato.

Ele permaneceu no cargo mesmo após a morte do vereador porque ser “bom de serviço”.

Cobrando também

O deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, passou a engrossar o pelotão de personalidades que cobram a conclusão e a entrega do Aeroporto de Cargas de Anápolis.

Vale lembrar que os Correios prometem construir um grande centro de distribuição na cidade desde que a obra fique pronta.

Nota 10

Para Isabella Joy, delegada titular da DEAM de Anápolis, pela investigação e prisão do ex-gerente da UBS do São José.

Nota Zero

Para a Prefeitura de Goiânia, que segue sem conseguir dar fim à greve dos professores da rede municipal.