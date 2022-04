É normal sentir insegurança depois de beijar uma pessoa. Afinal, como saber que aquele beijo que você deu ainda não foi esquecido?

Entretanto, existem alguns sinais que podem indicar que a experiência compartilhada foi muito boa e memorável para a outra pessoa!

Dessa forma, separamos alguns indícios que podem te ajudar a tirar essa dúvida da cabeça. Confira!

6 sinais que revelam que aquele beijo que você deu ainda não foi esquecido

1 . Conversa

Primeiramente, quando o beijo deixa marcas na memória da outra pessoa, pode ser que ela decida puxar um papo contigo e tente cultivar uma relação.

Afinal de contas, é como já diz aquele ditado: “quando o mel é bom, a abelha sempre volta”. Portanto, fique atento se seu par começou a te procurar mais e manter um contato contigo.

2. Olhares

Outro ponto importante está nos olhos da pessoa. Isso porque se a pessoa gostou do seu beijo, pode ser que ela passe a sentir mais atração por você.

Sendo assim, a forma mais “fácil” de se aproximar acaba sendo com o olhar. Quando os olhos começam a se esbarrar em meio à multidão, é sinal que aquele beijo ainda está fresco na memória.

3. Quer saber da sua vida

Na sequência, outra forma muito clara de demonstrar interesse em você é perguntando sobre a sua vida.

Se a pessoa quer saber seus gostos, pensamentos, lugares que gosta de frequentar, indica que ela quer identificar características e padrões para tentar se aproximar e, quem sabe, dar novos beijinhos.

4. Fala sobre você

Certo, esse item nem sempre é possível saber. Afinal, pode ser que a pessoa que gostou do seu beijo prefira não entregar isso de bandeja para você.

Contudo, é muito normal que ela fale e respeito da experiência com as amizades, às vezes dando até detalhes. Além disso, se foi realmente positivo, tem ainda mais chances desse momento ser compartilhado com outras pessoas.

5. Feedback

Por outro lado, a pessoa que te beijou pode não se sentir tão à vontade para falar diretamente que gostou da experiência que tiveram juntos.

Caso ocorra do seu par elogiar sua “performance” frente a frente contigo, você pode se sentir uma pessoa de sorte – e com um beijo memorável!

6. Química

Por fim, se depois de beijar você e seu “companheiro de beijo” começaram a ter mais entrosamento no dia a dia, compartilhar boas experiências e eventos sociais, é mais um sinal positivo.

Isso porque é natural que a pessoa se sinta mais à vontade após dividir um momento íntimo como um beijo. Sendo assim, as chances de rolar uma química fica ainda maior se os dois envolvidos saíram feliz da ocasião.

