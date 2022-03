Todo mundo gosta de dizer que beija muito bem ou pelo menos deseja não fazer feio na hora de trocar uns beijinhos com uma pessoa que achou interessante.

Porém, ter essa insegurança na hora de beijar pode ser muito ruim. Assim, a pessoa pode acabar ficando nervosa na hora H e até mesmo desistir de investir em alguém.

Dessa forma, trouxemos uma lista com alguns sinais que podem ser bons indicativos que você está pronto para sair “vendendo beijo” por aí.

Portanto, se acomode aonde você estiver, acalme o coração e descubra se você tem aquele “beijinho doce” que conquista corações!

6 sinais que revelam que você beija muito bem e ainda não percebeu

1. Química

Em primeiro lugar, é importante destacar que diferentes pessoas podem achar diferentes formas de beijo melhores que outras. Ou seja, isso varia de acordo com cada um.

Portanto, é importante prestar atenção se seu parceiro está confortável e rola uma química entre os dois durante o encontro dos lábio, com as bocas tendendo mais a se atrair do que afastar.

2. Intensidade

Este é outro ponto que poderia se encaixar também no quesito química. Mas por ser muito específico (e fundamental para os beijoqueiros), ele ganhou um item próprio.

Isso porque a intensidade é uma das coisas que mais podem gerar “desencontros” entre as bocas. Tem aquelas pessoas que gostam de beijos mais fortes e calorosos, enquanto outros preferem algo mais lento, cadenciado.

Novamente, é bom lembrar que não existe uma forma melhor ou pior para dar umas bitocas. Mas cada pessoa tem um gosto pessoal e isso deve ser levado em consideração na hora do contato físico.

Sendo assim, se atente aos interesses do seu par romântico e a forma como ele beija, para que essa experiência seja ainda mais agradável aos envolvidos.

3. Expressão corporal

Enquanto beijam, muitas pessoas podem se atentar somente ao que está acontecendo no encontro das bocas.

Porém, ter uma percepção do que ocorre com a expressão corporal do seu par também é importante para saber se ele está curtindo o que está rolando ali.

Se ele tende a se aproximar fisicamente, seja segurando sua cintura, entrelaçando as mãos na sua nuca e até mesmo inclinando o corpo em sua direção, é sinal que a coisa está pegando fogo!

Outros gestos mais sutis, como correr as mãos para cima e para baixo nas suas costas ou até mesmo segurar seu rosto (com carinho) podem ser bons indicativos também.

4. Ouvir elogios

Pode até parecer óbvio, mas se a pessoa parou o beijo para elogiar sua performance, é uma excelente indicativo que você beijar muito bem!

Dessa forma, caso ocorra de seu par tecer elogios à sua forma de beijar, você pode se sentir uma pessoa de sorte e tirar essa preocupação da sua cabeça.

5. Duração

Não precisa ser um maratonista do “boca a boca” ou andar com um cronômetro no bolso. Contudo, o tempo que a pessoa passa focada apenas na troca de beijos contigo é um fator importante de se atentar.

Isso porque a gente tende a se atrair com aquilo que achamos prazeroso.

Portanto, quanto mais seu par investe no beijo, é sinal que ele está curtindo (e muito) a experiência.

6. Fluidez

Por fim, deixe acontecer naturalmente! Quando a pessoa tem confiança em si mesma, corre menos risco de dar beijos apressados ou ansiosos, o que pode acabar estragando a situação.

Portanto, varie sua forma de beijar, mas também não fique pensando muito no que você está fazendo. Afinal, quando a coisa vai bem, tudo acontece como deve ser.

