Bebê com menos de um mês morre no colo da mãe em acidente na GO-040

Nascido há menos de um mês, no último dia 09 de março, um bebê do sexo masculino morreu no colo da mãe em um acidente nesta quinta-feira (07) na GO-040.

A tragédia ocorreu durante à tarde no km 08 da pista, sentido Goiânia/Aragoiânia, quando o pai da criança perdeu o controle do veículo e bateu em um poste de energia elétrica.

A mãe e o bebê, que estavam no banco traseiro do Fiat/Palio, foram arremessados para a altura do painel do veículo com o impacto da colisão.

Ela e o esposo sofreram apenas fraturas leves e o óbito do filho, que não resistiu, foi confirmado na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Itaipú, em Goiânia.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) da capital acompanha o caso. Apuração preliminar apontou que embora houvesse bebê conforto no veículo, o recém-nascido não estava lá.

Os agentes da DICT também informaram que no teste do bafômetro realizado no pai do menino, o resultado deu negativo.