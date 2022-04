Já se sabe quem é o jovem assassinado a tiros na região Leste de Anápolis

Foi identificado como Walisson Nataniel dos Reis Silva, de 22 anos, o jovem assassinado na manhã desta quinta-feira (07), no Jardim Itália, bairro da região Leste de Anápolis.

As informações preliminares levantadas pela Polícia Militar dão conta de que quatro homens desconhecidos teriam invadido a casa e um deles, armado, atirou contra o rapaz.

No momento do crime, outras pessoas estavam dentro da residência, sendo que uma parente da vítima e a proprietária do imóvel ainda teriam sido colocadas à força dentro de um veículo.

No carro, as duas teriam sido ameaçadas de morte por uma outra mulher, que afirmou que queria acabar com a vida dos responsáveis pelo falecimento do marido dela.

Por fim, foram deixadas já na BR-153 e conseguiram voltar para casa após conseguir carona com um caminhoneiro.

O óbito de Walisson foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realização de perícia e recolhimento do corpo.

Todos os detalhes relacionados ao crime serão apurados pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).