Quando pensamos em invenções ou estudos, sempre vem em nossa mente um senhorzinho muito sábio e engenhoso, não é mesmo? A verdade é que nos habituamos de que tudo que usamos hoje foi criado por uma pessoa com muita experiência. Mas saiba que existem invenções importantes que foram criadas por adolescente, veja, trouxemos algumas!

6 invenções importantes que foram criadas por adolescente e hoje ninguém vive sem:

1. Braille

Se você não possui alguma deficiência visual, talvez não valorize tanto assim. Mas essa tão importante linguagem foi uma das invenções criadas por adolescente, dessa vez, ele se chamava Louis Braille e tinha nada mais nada menos que 15 anos de idade.

2. Telefone Fixo

O telefone fixo foi a grande base para os celulares de alta tecnologia que possuímos hoje. Bom, saiba que a mente brilhante por trás dessa máquina foi um jovem de apenas 18 anos chamado de Alexander Graham Bell, incrível, né

3. Calculadora

Para quem não manja muito de exatas, números e cálculos, uma calculadora é uma mão na roda. Além disso, ela até serve para executar grandiosas contas. E se você achava que quem inventou isso foi mais um cientista dos cabelos brancos e pele enrugada, você está muito enganado. Foi em 1642, que Blaise Pascal, com apenas 19 anos, inventou o que usamos até hoje.

4. Superman

Essa invenção aqui não é tão importante em nossa vida assim quando comparada com as outras. Mas se você é fã de carteirinha da Marvel vale saber que o maior super-herói da companhia foi criado por dois estudantes do ensino médio chamados Jerry Siegel e Joe Shuste. Será que eles possuíam noção de onde chegariam?

5. Cama elástica

Em 1930, George Nissen, um jovem de 16 anos, criou uma espécie de trampolim para realizar seus treinos. Aquela cama elástica deu tão certo que chamou a atenção de pesquisadores, criando assim, quatro anos depois, um aparelho usado até os dias atuais.

6. Televisão

Por fim, é muito difícil encontrar alguém que não possua uma televisão em casa, não é verdade? Esse grandioso aparelho foi desenvolvido por um garoto chamado Philo Farnsworth quando ele possuía apenas 14 anos de idade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!