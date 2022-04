Após expansão, pub de cerveja artesanal em Anápolis traz excelentes opções gastronômicas

A história do micropub começou em 2016, como um hobby de amigos e, desde então, o Hopsland figurou um marco no cenário cervejeiro a nível nacional.

Dono de uma identidade peculiar, no jeito descontraído e informal, continua a surpreender seus clientes com qualidade e extensa variedade.

O espaço, já conhecido por ser acolhedor e ideal para um momento de descontração e lazer com os amigos, passou por uma expansão e agora, além de maior, conta com um total de 18 torneiras de chopp no portfólio.

E para aqueles que gostam de comer bem, há ainda uma super novidade: a cozinha do Hops, como é carinhosamente conhecido pelos clientes, é o resultado de uma parceria com os proprietários do renomado El Mare, que cuidam de toda a operação.

Por isso, é possível encontrar lá (e no delivery) o famoso Street Food, que são comidas fáceis de comer e que podem ser consumidas até mesmo em pé, e opções de Burgers com sabores surpreendentes.

Mas calma, o DNA de micropub do Hopsland foi mantido e a ampliação da operação aconteceu com a criação do Hub Tap Room, que fica ao lado.

Tradição

Pioneiros na cerveja artesanal em Anápolis, as torneiras não repetem rótulo: quando um determinado chopp acaba, dificilmente voltará outra vez, o que provoca uma experiência única a cada visita. Já passaram mais de 1.500 rótulos de cervejas diferentes nas torneiras desde a inauguração.

Por ofertar tanta qualidade, se tornou referência no Brasil e oferece uma seleta carta de cervejas nacionais e importadas. É frequente a presença de pessoas vindas de Brasília ou Goiânia com o único objetivo de ir experimentar algum determinado rótulo que não se encontra nessas cidades.

O local é muito mais que um estabelecimento. É um ambiente intimista e aconchegante, que proporciona o conforto que apenas um verdadeiro lar consegue.

Funcionamento

O Hops funciona das 17h30 às 00h, de segunda a quinta, e de 16h à 01h na sexta. Aos sábados e domingos e feriados, as portas ficam abertas das 10h às 00h.

E o local, que fica na Rua Pedro Braz de Queiróz, no Bairro Jundiaí, se orgulha por nunca ter fechado as portas, nem mesmo por um dia, desde que foi inaugurado em Anápolis.

Para conhecer mais, basta acessar o Instagram do @hopsland e as comidas no @hub_taproom.