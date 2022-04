Casamento é cancelado após mulher encontrar o que não queria no computador do noivo: “imperdoável”

Uma mulher teve de cancelar o casamento após descobrir segredos doentis do ex-noivo e história viralizou no Tik Tok.

Proprietária do perfil ‘Lifebymaria’, a moça contou que faltando apenas três meses para a cerimônia, ela, despretensiosamente, encontrou uma pasta recheada de montagens de mulheres nuas no computador do parceiro.

Entre as fotos editadas das mulheres no arquivo, haviam as irmãs dela e algumas colegas de trabalho do rapaz. O fato chocou ela, que julgou ser ‘imperdoável’.

Ao ser interrogado, o ex se defendeu alegando que as fotos foram feitas durante o horário de trabalho, pois ele estava entendiado e isso o emocionava.

Ainda mais perplexa, Maria terminou o relacionamento com o rapaz e o mandou procurar tratamento, caso contrário, ele iria ser denunciado.

“Quando descobri todas as coisas terríveis que meu ex-noivo estava fazendo, disse a ele que se ele não recebesse ajuda, na próxima vez iria vê-lo em um registro de criminosos sexuais. Ele respondeu dizendo: ‘Eu sei’. Eu nunca vou esquecer esse sentimento”, comentou a vítima.

Nos comentários do vídeo, que já alcançou quase 900 mil visualizações e 46 mil curtidas, diversos internautas se solidarizaram com a garota e a desejaram forças para superar o trauma.