Goiânia terá final de semana com temperatura alta e umidade de 90%

Uma boa notícia para quem quer aproveitar o final de semana ao ar livre em Goiânia. Este sábado (09) e domingo (10) deve ser marcado por temperaturas altas e muito sol.

De acordo com o último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o clima deve variar entre os 19ºC e 33ºC nos dois dias.

Além disso, uma combinação de calor e umidade se formando sobre a cidade pode ocasionar chuvas isoladas, com raios e ventania.

Dessa forma, a umidade relativa do ar pode atingir até 90% de máxima. A mínima deve ser de 30%, o que é um pouco abaixo do índice de 40%, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A quantidade de chuva esperada para Goiânia também é baixa. Somando os dois dias, o final de semana deve acumular 07 mm de precipitação.

Calor no Norte

Na região ao Norte de Goiás (Porangatu, Minaçu, Campos Verdes) a Cimehgo apontou que também deve ter predomínio de sol no final de semana, mas sem previsão de quaisquer chuvas.

Em Porangatu, as temperaturas podem chegar a até 35ºC e a mínima deve ser de 21ºC. Em Minaçu, o calor se repete, e a umidade mínima deve ser de 30%, assim como Goiânia.

Regiões chuvosas

Apesar do clima ensolarado predominar, as demais regiões do estado também podem receber chuvas leves. No Sul goiano (Itumbiara, Jataí, Caldas Novas) os índices acumulados para o final de semana podem chegar a 13 mm.

Já o Oeste (Iporá, Jussara, Paraúna) e Sudoeste (Santa Helena, Mineiros, Rio Verde) de Goiás devem receber números semelhantes entre o sábado (09) e domingo (10), com até 11 mm de precipitação.

Por fim, a região do Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Formosa, Valparaíso) deve ter os índices mais modestos, com um acumulado de 6 mm entre ambos os dias.